Прощакова Софья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прощакова Софья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Прощаков Борис Петрович

Отец ребёнка: Прощаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прощаков Яков Петрович

Отец ребёнка: Прощаков Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прощаков Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прощаков Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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