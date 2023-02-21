Пыхтина (Серина (Серая)) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Серин (серый) Михайло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1732
Дочь: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна
Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Черкашенина Марфа (?)
Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Трафимова Наталия
Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Кизилова Прасковья
Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762