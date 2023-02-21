Пыхтина (Серина (Серая)) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтина (Серина (Серая)) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Серин (серый) Михайло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Пыхтин Дорофей Семенович

Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1732

Дочь: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна

Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Черкашенина Марфа (?)

Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Трафимова Наталия

Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Кизилова Прасковья

Отец ребёнка: Пыхтин Семен Афанасьевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыхтин Семен Афанасьевич

Смерть
После 1762
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