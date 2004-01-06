Секерина (Устьянцева) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1928
Дата смерти06.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1928
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секерин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секерин Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2004