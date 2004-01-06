Секерина (Устьянцева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерина (Устьянцева) Елена Петровна

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Место рождения

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.06.1928

Дата смерти

06.01.2004

Пол

Женский

Отец

1881 или 1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1928

Отец: Устьянцев Пётр Кириллович

Мать: Устьянцева Анна Спиридоновна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секерин Валентин Петрович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секерин Валентин Петрович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секерин Валентин Петрович

Смерть
06.01.2004
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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