Чуриков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуриков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

РБ, г. Кумертау, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

РБ, город Кумертау, Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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