Чуриков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
РБ, г. Кумертау, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
РБ, город Кумертау, Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь