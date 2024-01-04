Каренгин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каренгин Константин

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1984
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