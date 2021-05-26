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Игошин Максим Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2021

Отец: Пятков Алексей Игоревич

Мать: Игошина Александра Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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