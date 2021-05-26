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Игошин Максим Алексеевич
Игошин Максим Алексеевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
26.05.2021
Пол
Мужской
Отец
Пятков Алексей Игоревич
1986 г.р.
Мать
Игошина Александра Евгеньевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2021
Отец:
Пятков Алексей Игоревич
Мать:
Игошина Александра Евгеньевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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