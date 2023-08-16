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Лайтвуд Габриэль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1860

Отец: Лайтвуд Бенедикт

Мать: Лайтвуд Барбара

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бриджсток-Лайтвуд Анна

Мать ребёнка: Лайтвуд Сесили

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лайтвуд Кристофер

Мать ребёнка: Лайтвуд Сесили

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лайтвуд Александр

Мать ребёнка: Лайтвуд Сесили

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лайтвуд Сесили

Смерть
Неизвестно
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