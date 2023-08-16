Лайтвуд Габриэль
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1860
Отец: Лайтвуд Бенедикт
Мать: Лайтвуд Барбара
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бриджсток-Лайтвуд Анна
Мать ребёнка: Лайтвуд Сесили
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лайтвуд Кристофер
Мать ребёнка: Лайтвуд Сесили
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лайтвуд Александр
Мать ребёнка: Лайтвуд Сесили
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лайтвуд Сесили
Смерть
Неизвестно