(Гудина (Гвоздарева)) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гудина (Гвоздарева)) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гудин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гвоздарев Алексей

Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей

Калининская обл., Горицкий р-н
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гвоздарев Анатолий

Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей

Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей

Дубна, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздарев Сергей

Смерть
Неизвестно
Дубна, Россия
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