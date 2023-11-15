(Гудина (Гвоздарева)) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гудин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гвоздарев Алексей
Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей
Калининская обл., Горицкий р-н
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гвоздарев Анатолий
Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей
Дубна, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Гвоздарев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гвоздарев Сергей
Смерть
Неизвестно
Дубна, Россия