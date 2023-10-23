Мирошниченко (Гончарова) Нинель Протасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко (Гончарова) Нинель Протасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Гончаров Протас Андреевич

Мать: Гончарова Улита Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1955

Сын: Мирошниченко Григорий Вениаминович

Отец ребёнка: Мирошниченко Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
05.07.1958

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Вениамин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко Вениамин Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2003
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