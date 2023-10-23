Мирошниченко (Гончарова) Нинель Протасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
28.08.1955
Сын: Мирошниченко Григорий Вениаминович
Отец ребёнка: Мирошниченко Вениамин Григорьевич
Рождение ребёнка
05.07.1958
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Вениамин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2003