Таракина (Бычкова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракина (Бычкова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Михаил

Мать: Бычкова Мария Максимова

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