Чебанов Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.2027
Дата смерти12.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1948
Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
19.07.1952
Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
19.01.1961
Сын: Чебанов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
21.05.1961
Дочь: Чебанова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна
Смерть
12.02.2000
Рождение
07.08.2027
Отец: Чебанов Гаврил Васильевич
Мать: Узун Зинаида Федоровна