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Чебанов Федор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.2027

Дата смерти

12.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Чебанов Гаврил Федорович

Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна

Рождение ребёнка
19.07.1952

Сын: Чебанов Степан Федорович

Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Сын: Чебанов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна

Рождение ребёнка
21.05.1961

Дочь: Чебанова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Комур Стефанида Георгиевна

Смерть
12.02.2000
Рождение
07.08.2027

Отец: Чебанов Гаврил Васильевич

Мать: Узун Зинаида Федоровна

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