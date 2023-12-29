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Крупнов Тимофей
Крупнов Тимофей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1833
Дата смерти
13.02.1880
Пол
Мужской
Отец
Леонтий
1809 г.р.
Мать
Ефимия
1810 г.р.
Жена
Анна
1823 г.р.
Дети
Крупнов Яков
1858 г.р.
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1833
Отец:
Леонтий
Мать:
Ефимия
Рождение ребёнка
1858
Сын:
Крупнов Яков
Мать ребёнка:
Анна
Вешки
, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анна
Смерть
13.02.1880
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