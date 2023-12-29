Крупнов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнов Тимофей

Крупнов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1833

Дата смерти

13.02.1880

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1833

Отец: Леонтий

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
1858

Сын: Крупнов Яков

Мать ребёнка: Анна

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
13.02.1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close