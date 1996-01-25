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Покатилов Павел Васильевич

Место рождения

Терновка

Дата рождения

15.01.1932

Дата смерти

25.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1932

Отец: Покатилов Василий Данилович

Мать: Покатилова Ирина (Арина) Константиновна

Терновка
Рождение ребёнка
21.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покатилова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покатилова Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покатилова Антонина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник, председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Петровское
Смерть
25.01.1996
Терновка
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