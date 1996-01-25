Покатилов Павел Васильевич
Место рожденияТерновка
Дата рождения15.01.1932
Дата смерти25.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1932
Терновка
Рождение ребёнка
21.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покатилова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покатилова Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник, председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Петровское
Смерть
25.01.1996
Терновка