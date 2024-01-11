Архипова -- Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова -- Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1830

Дочь: Архипова Матрена Агаповна

Отец ребёнка: Архипов Агап

Подойниково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Агап

Смерть
Неизвестно
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