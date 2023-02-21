Таболина Марфа (Мария) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Табалин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1924
Сын: Таболин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршунова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таболин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич