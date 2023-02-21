Таболина Марфа (Мария) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таболина Марфа (Мария) Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Табалин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1924

Сын: Таболин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич

Моловка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич

Моловка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич

Моловка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таболин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Таболин Тимофей Васильевич

Моловка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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