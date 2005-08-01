Clark Wesley La Rue
Место рожденияNewdale, Fremont, Idaho, USA
Дата рождения29.12.1918
Дата смерти?.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918
Отец: Clark Elmer Dean
Мать: Clark Myrtle Anita
Newdale, Fremont, Idaho, USA
Место жительства
1930
Benson, Cache, Utah, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
West 2nd North, St Anthony, Fremont, Idaho, USA
Смерть
?.08.2005