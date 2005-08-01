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Clark Wesley La Rue

Место рождения

Newdale, Fremont, Idaho, USA

Дата рождения

29.12.1918

Дата смерти

?.08.2005

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918

Отец: Clark Elmer Dean

Мать: Clark Myrtle Anita

Newdale, Fremont, Idaho, USA
Место жительства
1930
Benson, Cache, Utah, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
West 2nd North, St Anthony, Fremont, Idaho, USA
Смерть
?.08.2005
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