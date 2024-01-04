(Сало) Катерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сало) Катерина Васильевна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

24.05.1787

Дата смерти

10.03.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1787

Отец: Сало Василий

Мать: Анна

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
02.11.1801

Муж: Добыш Василий Станиславович

Великая Сушица, Львівська область
дом 79
Рождение ребёнка
24.05.1808

Сын: Добыш Иван Васильевич

Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович

Великая Сушица, Львівська область
дом 77
Рождение ребёнка
18.02.1810

Сын: Добыш Григорий Васильевивч

Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович

Великая Сушица, Львівська область
дом 77
Рождение ребёнка
29.12.1812

Сын: Добыш Николай Васильевич

Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович

Великая Сушица, Львівська область
дом 77
Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Билас Мария Васильевна

Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович

Великая Сушица, Львівська область
дом 77
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович

Смерть
10.03.1842
Великая Сушица, Львівська область
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