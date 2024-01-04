(Сало) Катерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1787
Дата смерти10.03.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1787
Отец: Сало Василий
Мать: Анна
Бракосочетание
02.11.1801
дом 79
Рождение ребёнка
24.05.1808
Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович
дом 77
Рождение ребёнка
18.02.1810
Сын: Добыш Григорий Васильевивч
Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович
дом 77
Рождение ребёнка
29.12.1812
Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович
дом 77
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Билас Мария Васильевна
Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович
дом 77
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Добыш Василий Станиславович
Смерть
10.03.1842