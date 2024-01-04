Новоселов Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новоселов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Новоселов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Авдотья Моисеевна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Новоселов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Авдотья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Авдотья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858 ст.