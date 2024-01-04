Новоселов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Алексей

Новоселов Алексей

Место рождения

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов ?

Мать: не указана

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Новоселов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Авдотья Моисеевна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Новоселов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Авдотья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Авдотья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Авдотья Моисеевна

Смерть
До 1858 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close