Асташкина Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Асташкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташкин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Асташкин Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асташкина) Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Асташкин Юрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташкин Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асташкина) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Асташкин Юрий Андреевич

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