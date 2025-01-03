Асташкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асташкин Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асташкина) Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Асташкин Юрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асташкина) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Асташкин Юрий Андреевич