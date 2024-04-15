Смольянинов Афиноген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинов Афиноген

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольянинов Гаврил Афиногенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольянинов Иван Афиногенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольянинов Казьма Афиногенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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