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Шеманов Андрей Егорович

Место рождения

Высокое, Рязанская область, Россия

Дата рождения

15.07.1880

Дата смерти

15.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1880

Отец: Шеманов Егор

Мать: не указана

Высокое, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Шеманов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна

село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
20.06.1920

Сын: Шеманов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна

Высокое, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1922

Сын: Шеманов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна

село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
19.11.1924

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна

село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
18.07.1928

Сын: Шеманов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна

село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеманова Магдалина Ивановна

Смерть
15.07.1955
Солнечногорск, Московская область, Россия
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