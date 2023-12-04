Шеманов Андрей Егорович
Место рожденияВысокое, Рязанская область, Россия
Дата рождения15.07.1880
Дата смерти15.07.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1880
Отец: Шеманов Егор
Мать: не указана
Высокое, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1918
Сын: Шеманов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна
село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
20.06.1920
Сын: Шеманов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна
Высокое, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1922
Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна
село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
19.11.1924
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна
село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
18.07.1928
Сын: Шеманов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Шеманова Магдалина Ивановна
село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1955
Солнечногорск, Московская область, Россия