Шмараева Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович
Упоминание
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно