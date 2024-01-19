Шмараева Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмараева Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шмараев Фрол Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1816
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Михаил Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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