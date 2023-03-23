Сергеенков Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1992
Дочь: Миронова Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Сергеенкова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
19.10.1997
Дочь: Маричева Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Сергеенкова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
01.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеенкова Наталья Анатольевна