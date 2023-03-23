Сергеенков Сергей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенков Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1992

Дочь: Миронова Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Сергеенкова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
19.10.1997

Дочь: Маричева Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Сергеенкова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
01.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеенкова Наталья Анатольевна

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