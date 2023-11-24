Карчевская Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Муж: Карчевский Валентин
Рождение ребёнка
11.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карчевский Валентин
Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно