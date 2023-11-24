Карчевская Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карчевская Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Муж: Карчевский Валентин

Рождение ребёнка
11.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карчевский Валентин

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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