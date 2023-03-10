Шемонаев Матвей Неизвестно
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шемонаев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Шемонаев Фёкла Васильевна
Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Шемонаев Фёкла Васильевна
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно