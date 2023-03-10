Шемонаев Матвей Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев Матвей Неизвестно

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шемонаев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Шемонаев Фёкла Васильевна

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шемонаев Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Шемонаев Фёкла Васильевна

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Фёкла Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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