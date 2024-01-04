Полякова Федосья Романовна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Полякова Марфа Силовна
Отец ребёнка: Поляков Сила Степанович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Полякова Анастасия Силовна
Отец ребёнка: Поляков Сила Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно