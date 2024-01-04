Полякова Федосья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Федосья Романовна

Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Полякова Марфа Силовна

Отец ребёнка: Поляков Сила Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Полякова Анастасия Силовна

Отец ребёнка: Поляков Сила Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Сила Степанович

Смерть
Неизвестно
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