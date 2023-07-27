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(Самойлик) Анна Васильевна
(Самойлик) Анна Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Пол
Женский
Отец
Самойлик Василий Евстафьевич
1897 г.р.
Мать
Самойлик (Днепровская) Александра Семёновна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Самойлик Василий Евстафьевич
Мать:
Самойлик Александра Семёновна
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