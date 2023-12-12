Савельев Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Савельев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Савельева Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свельев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Савельева Нина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Нина Семеновна
Смерть
2016