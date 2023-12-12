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Савельев Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Савельев Василий

Мать: Соловьева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Савельева Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свельев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Савельева Нина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Нина Семеновна

Смерть
2016
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