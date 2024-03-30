Параскева Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1894 ст.

Сын: Кормишенков Пётр Симеонов

Отец ребёнка: Кормишенков Симеон Афанасьев

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Дочь: Кормишенкова Варвара Симеонова

Отец ребёнка: Кормишенков Симеон Афанасьев

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормишенков Симеон Афанасьев

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно
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