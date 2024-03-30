Параскева Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1894 ст.
Сын: Кормишенков Пётр Симеонов
Отец ребёнка: Кормишенков Симеон Афанасьев
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Дочь: Кормишенкова Варвара Симеонова
Отец ребёнка: Кормишенков Симеон Афанасьев
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно