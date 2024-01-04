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Неганов Поликарп Петрович

Место рождения

Негановская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Неганов Пётр

Мать: не указана

Негановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: Зоя Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: Миронова Галина Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брагина Валентина Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Михаил Поликарпович

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Сергей Поликарпович

Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1942
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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