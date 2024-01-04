Неганов Поликарп Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Неганов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: Зоя Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: Миронова Галина Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брагина Валентина Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Сергей Поликарпович
Мать ребёнка: Неганова Агния Ильинична
Смерть
1942
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край