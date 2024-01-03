Залесов Иван Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1762
Отец: Залесов Анисим Нестеров
Мать: не указана
25 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Залесова Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Залесова Наталья Тммофеева
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно