Залесов Иван Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалесов Иван Анисимов

Залесов Иван Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Залесов Анисим Нестеров

Мать: не указана

25 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Залесова Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Залесова Наталья Тммофеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залесова Наталья Тммофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close