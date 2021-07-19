Попович Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения07.07.1967
Дата смерти19.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Ямышево Кадуйский район Вологодская область