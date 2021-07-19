Попович Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Иван Степанович

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Место рождения

Забродь, Закарпатська область

Дата рождения

07.07.1967

Дата смерти

19.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Забродь, Закарпатська область
Рождение ребёнка
18.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.07.2021
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Ямышево Кадуйский район Вологодская область
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