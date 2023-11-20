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Злобина Параскева Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Злобин Алексей Федотов

Отец ребёнка: Злобин Федот Матвеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Злобин Федот Матвеев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Злобин Григорий Федотов

Отец ребёнка: Злобин Федот Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Федот Матвеев

Смерть
Неизвестно
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