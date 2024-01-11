Мирасов Сахиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Сахиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899

Отец: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Мать: Хаерниса Загидулловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мирасов Гафур

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниямал

Смерть
Неизвестно
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