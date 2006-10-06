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Сазиков Антон Юрьевич
Сазиков Антон Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Сазиков Юрий Алексеевич
1983 г.р.
Мать
Сазикова Дуненкова Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2006
Отец:
Сазиков Юрий Алексеевич
Мать:
Сазикова Дуненкова Екатерина
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