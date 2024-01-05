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Илья
Илья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1911
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Илья
1911 г.р.
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын:
Илья
Мать ребёнка:
Малка
Смерть
1911
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