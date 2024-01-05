Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Илья

Мать ребёнка: Малка

Смерть
1911
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