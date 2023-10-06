Волков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1934
Сын: Волков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
04.09.1934
Мать ребёнка: Волкова Мария Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Борисовна
Смерть
1975