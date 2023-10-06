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Волков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1934

Сын: Волков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
04.09.1934

Сын: Волков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Борисовна

Смерть
1975
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