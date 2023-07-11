Беляева (Пичугина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Пичугина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1900

Дата смерти

15.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Беляева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Беляев Зиновий Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Беляев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.09.1929

Дочь: Беляева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Беляев Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Беляев Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасенко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич

Смерть
15.01.1967
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