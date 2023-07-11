Беляева (Пичугина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1900
Дата смерти15.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Беляева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Беляев Зиновий Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
19.12.1927
Сын: Беляев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.09.1929
Дочь: Беляева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1931
Сын: Беляев Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Беляев Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасенко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Яковлевич
Смерть
15.01.1967