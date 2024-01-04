Перфильева (Оксенова) Параскева (Прасковья) Апполоновна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Оксенов Апполон Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1885 ст.
Старобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело393, лист201оборот
Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.
Сын: Перфильев Стефан Федорович
Отец ребёнка: Перфильев Федор Николаевич
Фонд Д-60, оп 1, дело 613, 51 об
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 10, 65 об
Смерть
Неизвестно