Перфильева (Оксенова) Параскева (Прасковья) Апполоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Оксенова) Параскева (Прасковья) Апполоновна

Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Оксенов Апполон Михайлович

Мать: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
15.09.1885 ст.

Муж: Перфильев Федор Николаевич

Старобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело393, лист201оборот
Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.

Сын: Перфильев Стефан Федорович

Отец ребёнка: Перфильев Федор Николаевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 613, 51 об
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Петухов Константин Иванович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 10, 65 об
Смерть
Неизвестно
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