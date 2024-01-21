Панин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пудина Анна Акимовна

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