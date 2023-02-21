Евсей Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Устин Федоров
Мать: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Евсеева
Мать ребёнка: Аксинья Парфенова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Евсеева
Мать ребёнка: Аксинья Парфенова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андрей Евсеев
Мать ребёнка: Аксинья Парфенова
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Евдокия Евсеева
Мать ребёнка: Аксинья Парфенова
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Парфенова
Смерть
Неизвестно