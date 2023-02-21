Евсей Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсей Устинов

Евсей Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Устин Федоров

Мать: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Евсеева

Мать ребёнка: Аксинья Парфенова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Евсеева

Мать ребёнка: Аксинья Парфенова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Андрей Евсеев

Мать ребёнка: Аксинья Парфенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Евдокия Евсеева

Мать ребёнка: Аксинья Парфенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Парфенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close