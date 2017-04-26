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Яхин Платон Андреевич
Яхин Платон Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.2017
Пол
Мужской
Отец
Яхин Андрей Фаритович
1983 г.р.
Мать
Яхина Маргарита
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2017
Отец:
Яхин Андрей Фаритович
Мать:
Яхина Маргарита
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