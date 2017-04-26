Яхин Платон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхин Платон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2017

Отец: Яхин Андрей Фаритович

Мать: Яхина Маргарита

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