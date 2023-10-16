(Колесникова) Вера львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесникова) Вера львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1801

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1801

Отец: Колесников Лев Ермулович

Мать: Колесникова Мавра Петровна

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