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(Колесникова) Вера львовна
(Колесникова) Вера львовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1801
Пол
Женский
Отец
Колесников Лев Ермулович
Мать
Колесникова Мавра Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1801
Отец:
Колесников Лев Ермулович
Мать:
Колесникова Мавра Петровна
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