Кучинская Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.?
Дочь: Кучинская Полада Аскольдовна
Отец ребёнка: Сорокин Аскольд Альбертович
Рождение ребёнка
08.01.?
Дочь: Кучинская Тамила Аскольдовна
Отец ребёнка: Сорокин Аскольд Альбертович
Бракосочетание
Неизвестно