Кучинская Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинская Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.?

Дочь: Кучинская Полада Аскольдовна

Отец ребёнка: Сорокин Аскольд Альбертович

Рождение ребёнка
08.01.?

Дочь: Кучинская Тамила Аскольдовна

Отец ребёнка: Сорокин Аскольд Альбертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Аскольд Альбертович

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