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Башкиров Никита Витальевич
Башкиров Никита Витальевич
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Древо
Место рождения
Мариуполь
Дата рождения
12.04.2000
Пол
Мужской
Отец
Башкиров Виталий Васильевич
1975 г.р.
Мать
Башкирова (Котлубей) Оксана Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2000
Отец:
Башкиров Виталий Васильевич
Мать:
Башкирова Оксана Владимировна
Мариуполь
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