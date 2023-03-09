Гавриленко Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1923
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Николай
Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1988