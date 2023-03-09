Гавриленко Константин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Константин Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1923

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Николай

Мать ребёнка: Гавриленко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Мария Ивановна

Смерть
?.06.1988
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