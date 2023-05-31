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Белянина Елена Сергеевна
Белянина Елена Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1982
Пол
Женский
Отец
Белянина Сергей Иванович
1955 г.р.
Мать
Лазарева Ирина Викторовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982
Отец:
Белянина Сергей Иванович
Мать:
Лазарева Ирина Викторовна
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