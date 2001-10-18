Шагидулина (Киньшина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагидулина (Киньшина) Наталья Сергеевна

Место рождения

г.Ташкент

Дата рождения

25.04.1949

Дата смерти

18.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1949

Отец: Киньшин Сергей Степанович

Мать: Киньшина Мария Ивановна

г.Ташкент
Рождение ребёнка
23.07.1966

Сын: Шагидулин Андрей Рафаилович

Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович

Рождение ребёнка
31.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович

с.Тамерлановка, Чимкентской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1981

Дочь: Светлана Рафаиловна

Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович

с.Покровка, Волгоградская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагидулин Рафаил Салимович

Смерть
18.10.2001
с.Покровка, Волгоградская обл.
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