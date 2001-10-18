Шагидулина (Киньшина) Наталья Сергеевна
Место рожденияг.Ташкент
Дата рождения25.04.1949
Дата смерти18.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1949
Отец: Киньшин Сергей Степанович
Мать: Киньшина Мария Ивановна
г.Ташкент
Рождение ребёнка
23.07.1966
Сын: Шагидулин Андрей Рафаилович
Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович
Рождение ребёнка
31.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович
с.Тамерлановка, Чимкентской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1981
Дочь: Светлана Рафаиловна
Отец ребёнка: Шагидулин Рафаил Салимович
с.Покровка, Волгоградская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2001
с.Покровка, Волгоградская обл.