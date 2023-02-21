Синельникова (Синельникова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1776
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Станкевич Алексей Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович
Рождение ребёнка
20.03.1783
Сын: Станкевич Николай Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Станкевич Александр Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович
Рождение ребёнка
07.06.1786
Сын: Станкевич Владимир Иванович
Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович