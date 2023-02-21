Синельникова (Синельникова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова (Синельникова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1776

Муж: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Станкевич Петр Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Станкевич Алексей Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
20.03.1783

Сын: Станкевич Николай Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Станкевич Александр Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Станкевич Иван Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.06.1786

Сын: Станкевич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Станкевич Иван Семенович

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