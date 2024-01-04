Вавицын Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1889 ст.
Отец: Вавицын Андрей Маркович
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 7 лет. ф.642 оп.3 д.1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897
Место жительства
1912 ст.
Возраст - 12 лет. ф.230 оп.3 д.3216 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1912 год
Смерть
Неизвестно