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Вавицын Михаил Андреевич

Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.07.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1889 ст.

Отец: Вавицын Андрей Маркович

Мать: Вавицына Матрена Ивановна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1897 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 7 лет. ф.642 оп.3 д.1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897
Место жительства
1912 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 12 лет. ф.230 оп.3 д.3216 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1912 год
Смерть
Неизвестно
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